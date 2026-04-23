NEWS | Caso escort, Leao il primo a rompere il silenzio: le parole
23.04.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Il caso delle escort a Milano e l’indagine nei confronti dei proprietari di un noto locale della città continua a tenere banco soprattutto dopo che, diversi nomi di calciatori, sono stati rivelati. Tra questi c’è anche quello dell’attaccante del Milan Rafa Leao che ha deciso di rompere il silenzio e di respingere ogni accusa o accostamento alla vicenda... <<< LE PAROLE DI LEAO >>>
autore
Jessica Reatini
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