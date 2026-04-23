Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter. Caicedo: "Andiamo in curva!" - FT
23.04.2026 12:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
La Lazio è in finale di Coppa Italia. Si tratta della prima volta dal 2019, quando a trionfare furono proprio i biancocelesti e proprio contro l'Atalanta, eliminata ieri ai rigori. Questa volta tra la Lazio e il trofeo ci sono altri nerazzurri, quelli di Milano.
Sarà una gara difficilissima e i tifosi, in piena protesta contro la società, dovranno decidere se presenziare allo stadio o meno. Chi non ha dubbi sembra essere Felipe Caicedo, che su X ha esultato per la vittoria e rispondendo a un tifoso che gli ha chiesto di andare alla finale si è lasciato andare ad un "Andiamo in curva però!"
Andiamo in curva peró— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) April 22, 2026
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.