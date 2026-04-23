Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter. Caicedo: "Andiamo in curva!" - FT

23.04.2026 12:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter. Caicedo: "Andiamo in curva!" - FT
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio è in finale di Coppa Italia. Si tratta della prima volta dal 2019, quando a trionfare furono proprio i biancocelesti e proprio contro l'Atalanta, eliminata ieri ai rigori. Questa volta tra la Lazio e il trofeo ci sono altri nerazzurri, quelli di Milano.

Sarà una gara difficilissima e i tifosi, in piena protesta contro la società, dovranno decidere se presenziare allo stadio o meno. Chi non ha dubbi sembra essere Felipe Caicedo, che su X ha esultato per la vittoria e rispondendo a un tifoso che gli ha chiesto di andare alla finale si è lasciato andare ad un "Andiamo in curva però!"

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.