Atalanta - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Motta protagonista, Gila un muro
In una stagione così amara, la Lazio è riuscita a regalarsi una notte dolcissima. I calci di rigore hanno sorriso ai biancocelesti che, grazie a uno straordinario Motta, hanno superato l'Atalanta e strappato un pass per la finale di Coppa Italia contro l'Inter. A Bergamo, la squadra di Sarri ha offerto una prova eroica, resistendo ai colpi dei padroni di casa e compiendo una vera e propria impresa, ancora più incredibile se contestualizzata nell'annata a dir poco complicata fin qui vissuta. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - Motta 9; Marusic 6 (66` Lazzari 6.5), Gila 7 (77` Provstgaard 6), Romagnoli 7.5, Tavares 6; Basic 6 (77` Dele-Bashiru 6), Patric 6.5 (84` Cataldi 6), Taylor 6.5; Cancellieri 6 (66` Isaksen 6), Noslin 6.5, Zaccagni 6 (102` Pedro 6). Sarri 8.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 9; Marusic 5.5 (66` Lazzari 6), Gila 7.5 (77` Provstgaard 5.5), Romagnoli 6.5, Tavares 6; Basic 6 (77` Dele-Bashiru 6), Patric 5.5 (84` Cataldi 5), Taylor 6.5; Cancellieri 6 (66` Isaksen 6), Noslin 7, Zaccagni 6 (102` Pedro 6). Sarri 7.
IL MESSAGGERO - Motta 10; Marusic 6 (66` Lazzari 6.5), Gila 7.5 (77` Provstgaard 7), Romagnoli 8, Tavares 6.5; Basic 6 (77` Dele-Bashiru 6), Patric 6 (84` Cataldi 6), Taylor 7; Cancellieri 6 (66` Isaksen 5.5), Noslin 5, Zaccagni 6 (102` Pedro 6). Sarri 9.
LA REPUBBLICA - Motta 9; Marusic 6 (66` Lazzari 6), Gila 7.5 (77` Provstgaard 6), Romagnoli 7, Tavares 6; Basic 6 (77` Dele-Bashiru 5.5), Patric 6 (84` Cataldi 6), Taylor 6.5; Cancellieri 6.5 (66` Isaksen 5), Noslin 6, Zaccagni 6.5 (102` Pedro 6). Sarri 7.