Lazio, Sarri elogia Motta: “Sembra un veterano”. Poi un consiglio per il futuro

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Nel lungo giro di interviste al termine della gara tra Lazio e Atalanta c’è una costante che ha accompagnato le interviste di Maurizio Sarri: l’elogio a Motta. Questo il pensiero del tecnico sul portiere biancoceleste nel post partita: “Motta ha numeri impressionati sui rigori: ne ha presi quattro su cinque oggi e uno in campionato a Bologna. Cinque parati su sei subiti nella sua storia in Serie A, numeri impressionanti”.

“È molto più adulto dell’età che ha, riesce a mantenere sempre una grande calma senza farsi pesare gli errori. Si è visto da come ha impattato la Serie A, c’è un momento in cui sembra un veterano”.

“È un ragazzo che ha prospettive e margine, soprattutto con i piedi. È un prospetto importante e interessante ma deve avere nella testa la voglia di migliorare ancora. Mi piacerebbe che rimanesse con i piedi per terra. Ha ancora margini di miglioramento, se li trova potrebbe diventare un grande portiere”.