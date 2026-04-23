Atalanta - Lazio, è festa grande! La squadra esulta insieme ai tifosi - VIDEO

23.04.2026 00:01 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Atalanta - Lazio, è festa grande! La squadra esulta insieme ai tifosi - VIDEO

Festa grande della Lazio al triplice fischio della sfida contro l'Atalanta, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo l'ennesimo rigore parato da Motta, la squadra ha esultato per la finale conquistata, da giocare contro l'Inter il prossimo 13 maggio.

In attesa di rientrare negli spogliatoi, la festa della squadra è partita già in campo: cori insieme ai tifosi presenti alla New Balance Arena, esultanze e una serie infinita di foto per ricordare un momento splendido.

"Chi non salta è della Roma", le parole pronunciate da calciatori e presenti nel settore ospite. In una stagione piena di difficoltà, il passaggio del turno nell'ultimo round del torneo è una soddisfazione bellissima.

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Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.
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