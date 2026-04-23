Lazio, Patric in conferenza: “È un orgoglio, ora vogliamo solo la coppa”

Dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta ai rigori, il difensore della Lazio, Patric, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

“Penso che siamo arrivati alla fine della stagione nel migliore dei modi, è un bel gruppo. A livello qualitativo forse non è stata una grande prestazione. Mi fa molto piacere, mi è piaciuto l’atteggiamento di tutti, così riesci a vincere. Chiudere la stagione così mi fa essere orgoglioso della squadra”.

“La squadra ha avuto un cambiamento di maturità, mille problemi… Ci si ci gioca tutto nel migliore dei modi. Motta non lo conoscevo, con una testa così, ha grande maturità per l’età che ha. Con Sarri sto crescendo molto in questa nuova posizione, già ero stato provato in passato. Sarri non mi ha detto niente, mi ha visto bene sennò non mi fa giocare. La tensione che c’era in questa partita, il sollievo. Con Alessio abbiamo un rapporto bellissimo e le emozioni sono andate oltre".

“Conta solo alzare la coppa, poi pensiamo alla partita di lunedì. La vittoria è quello che ci meritiamo”.

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