Lazio, Pedro esulta nello spogliatoio: la dedica a Motta - FOTO
23.04.2026 00:24 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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La festa dal campo si è spostata nello spogliatoio, lo testimoniano le storie social di Pedro. Lo spagnolo, euforico per la finale di Coppa Italia conquistata dopo una partita tesa e impegnativa, ha condiviso un selfie con Motta - protagonista assoluto della serata - e con Patric. "Che bomber" è il messaggio a corredo dello scatto col portiere, riuscito a neutralizzare 4 tiri dal dischetto.
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