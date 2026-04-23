GALLERY - Atalanta-Lazio, la vittoria che vale la finale di Coppa Italia!
23.04.2026 00:40 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La vittoria che vale la finale di Coppa Italia. La Lazio vince, batte l'Atalanta dopo il 2-2 dell'andata e conquista il pass per l'ultimo round della competizione nazionale. Il gol di Romagnoli, i tempi supplementari, la lotteria dei rigori e la serata da eroe di Edoardo Motta, in grado di parare quattro rigori su cinque. Al triplice fischio, poi, è partita la festa grande con l'esultanza della squadra insieme ai tifosi.
Una serata da ricordare per i biancocelesti, che dovranno battere anche l'Inter per alzare al cielo la Coppa Italia. Ripercorriamo allora la serata della New Balance Arena con gli scatti più belli del match.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.