"Non credo nei miracoli ma nulla è impossibile", le parole di Sarri sull'Inter
23.04.2026 01:06 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Sarà l'Inter l'avversaria della Lazio nella finale di Coppa Italia che si giocherà allo stadio Olimpico il prossimo 13 maggio. Una gara importantissima per i biancocelesti che hanno la chance non solo di alzare un trofeo ma anche di conquistare il pass per l'Europa.
Certo, l'avversario è sicuramente dei più forti anche se, come detto da Sarri in conferenza stampa, nessuna gara è impossibile: "Se credo nei miracoli? Non ci credo, so che tutte le partite non sono impossibili. La parola possibile nello sport è dura. Vuol dire che ce la possiamo fare”.
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Jessica Reatini
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