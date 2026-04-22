Lazio, i leoni di Bergamo: biancocelesti in finale di Coppa Italia ai rigori

La Lazio conquista la finale di Coppa Italia ai rigori. Battuta l'Atalanta da uno stratosferico Motta che para quattro rigori su cinque

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Questa è una Lazio infinita. Eroica. La squadra di Maurizio Sarri conquista la finale di Coppa Italia, batte l'Atalanta in fondo a una serata lunghissima, terminata ai rigori e con un Motta eroico. Il giovane portiere biancoceleste intercetta quattro rigori su cinque e trascina i suoi in finale. Questa vittoria in realtà regala (al 99%) ben due finali, quella di Coppa Italia del 13 maggio e quella di Supercoppa Italiana che la Lazio disputerà la prossima stagione, quando la competizione tornerà alla partita secca e con l’Inter praticamente già campione d’Italia

LE SCELTE - Qualche sorpresa dell’ultimo minuto nelle scelte di formazione c’è. Davanti Noslin vince il ballottaggio con Maldini e Dia, a centrocampo rimane fuori Cataldi e al suo posto parte titolare Patric. Davanti a Motta, la difesa è composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. A centrocampo, ai lati di Patric, Basic a destra e Taylor a sinistra. In attacco sugli esterni confermati Cancellieri e Zaccagni.

EQUILIBRIO - Il primo tentativo è della Lazio, Noslin manda in verticale Marusic, cross respinto da Djimsiti. La risposta dell’Atalanta arriva con Scalvini che scavalca la difesa biancoceleste per lanciare Krstovic, chiude in angolo in fase di recupero Gila. Traversone di De Ketelaere, di testa spizza Zalewski ma non inquadra la porta. Ederson mette la palla in area, Motta respinge sui piedi di Zalewski che poi calcia tra le braccia del portiere della Lazio. Bernasconi crossa dietro per De Ketelaere, sponda per Zalewski, devia in angolo Gila. Dopo la sfuriata della squadra di Palladino, i biancocelesti alleggeriscono la pressione. Cancellieri ruba palla al possesso basso dell’Atalanta, punta la porta, prova il tiro, schiacciato, libera Djimsiti. Ammonito Kolasinac per aver steso Cancellieri. Zaccagni mette in area, stacca Basic, alta. Giallo anche per Cancellieri per un’entrata su Ederson. Prova la sgroppata Tavares a sinistra, chiude Djimsiti e così si chiude la prima frazione di gioco.

BOTTA E RISPOSTA NEL FINALE - Grande recupero difensivo di Cancellieri su Ederson lanciato, poi un po’ di difficoltà nel disimpegno. De Ketelaere serve Krstovic tutto solo in area, respinge Motta. Nell’Atalanta fuori Bernasconi e dentro Bellanova, Zappacosta va a sinistra. Grande azione della Lazio sulla destra, Basic va in profondità, palla dietro per Noslin, respinge con il corpo Djimsiti. De Ketelaere mette la palla in mezzo, Gila colpisce con la mano dopo un’autogiocata, Motta si tuffa per bloccare, Krstovic gli toglie il possesso ed Ederson mette in rete. Colombo viene richiamato alla Var e annulla per fallo di Krstovic su Motta. Doppia sostituzione per Sarri, entrano Isaksen e Lazzari per Cancellieri e Marusic. Triplo cambio per l’Atalanta, Raspadori, Pasalic e Koussounou entrano per Zalewski, De Roon e Kolasinac. Noslin ruba palla a Scalvini in area, rientra sul sinistro ma non riesce a trovare la porta. Scalvini la tocca in area con il braccio staccato, il check del Var non rileva l’irregolarità. Altri due cambi nella Lazio, dentro Provstgaard e Dele-Bashiru per Gila e Basic. Lazzari si accentra, serve Noslin che si libera sul sinistro, devia Pasalic. Entra Cataldi per Patric. All’84’ sul corner di Zaccagni sbuca Romagnoli che batte Carnesecchi. Lazio in vantaggio, ma come all’andata la beffa è dietro l’angolo. All’86’ Krstovic la serve dietro per Pasalic che batte Motta dopo la deviazione di Taylor. Nell’Atalanta dentro Scamacca per Krstovic. Ederson si infila in area, calcia fuori dallo specchio. Colpo di testa di Scamacca, Motta tocca sul palo e salva miracolosamente. Fallo dell’attaccante ai danni di Taylor.

SPAVENTO SU RASPADORI - Nell’Atalanta entra Ahanor per Scalvini. De Ketelaere trova sul secondo palo Zappacosta, sponda per Raspadori che batte Motta. Zappacosta parte in fuorigioco e dopo il check l’arbitro annulla. Nella Lazio dentro Pedro per Zaccagni. Cataldi manda profondo Dele-Bashiru, Djimsiti in scivolata si rifugia in angolo.

NULLA DI FATTO - Scamacca di testa non trova la porta. Ripartenza di Taylor, Ahanor chiude Isaksen. Ammonito Scamacca per un fallo su Pedro. Romagnoli non arriva per un soffio sul cross di Tavares. Ammonito Lazzari per una trattenuta su Zappacosta. Si va ai rigori.

Rigori: Raspadori gol, Tavares parato, Scamacca parato, Cataldi palo, Zappacosta parato, Isaksen gol, Pasalic parato, Taylor gol, De Ketelaere parato. Lazio in finale.