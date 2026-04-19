Napoli - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Taylor, Gila e Noslin i migliori
La Lazio vince contro il Napoli. Lo fa al Maradona grazie ai gol di Cancellieri e Basic. Un 2-0 inaspettato alla vigilia del match, ma frutto dell'ottima prestazione praticamente di tutta la squadra. I voti dai ai giocatori dai principali quotidiani sportivi lo confermano: tantissimi 7, Noslin, Taylor e Gila i migliori, ma è Sarri a mettere tutti d'accordo: Gazzetta, Corriere e Messaggero hanno dato tutti il voto più alto all'allenatore biancoceleste: un 8. Si salva anche Zaccagni, autore del rigore sbagliato, che rimedia una leggera insufficienza solamente dal Messaggero, mentre gli altri gli danno perlomeno il 6. Vediamo insieme com'è stata giudicata la performance dei calciatori al Maradona: dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco quelle dei principali quotidiani sportivi:
CORRIERE DELLO SPORT - Motta 6, Lazzari 6.5 (dal 37' st Hysaj SV), Gila 7.5 (dal 16' st Provstgaard 6), Romagnoli 7.5, Tavares 7, Basic 7 (dal 26' st Dele-Bashiru 6), Cataldi 7 (dal 16' st Patric 6.5), Taylor 7.5, Cancellieri 7, Noslin 7.5, Zaccagni 6 (dal 16' st Dia 6). All. Sarri 8.
IL MESSAGGERO - Motta 6.5, Lazzari 6.5 (dal 37' st Hysaj SV), Gila 8 (dal 16' st Provstgaard 6), Romagnoli 7.5, Tavares 7.5, Basic 7 (dal 26' st Dele-Bashiru 6), Cataldi 6 (dal 16' st Patric 6), Taylor 7.5, Cancellieri 7, Noslin 7.5, Zaccagni 5.5 (dal 16' st Dia 6). All. Sarri 8.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 6, Lazzari 6 (dal 37' st Hysaj SV), Gila 7.5 (dal 16' st Provstgaard 6), Romagnoli 6.5, Tavares 7, Basic 7 (dal 26' st Dele-Bashiru SV), Cataldi 6.5 (dal 16' st Patric 6), Taylor 7.5, Cancellieri 7, Noslin 6.5, Zaccagni 6.5 (dal 16' st Dia 6). All. Sarri 8.