Napoli - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Taylor, Gila e Noslin i migliori

19.04.2026 08:15 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Napoli - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Taylor, Gila e Noslin i migliori

La Lazio vince contro il Napoli. Lo fa al Maradona grazie ai gol di Cancellieri e Basic. Un 2-0 inaspettato alla vigilia del match, ma frutto dell'ottima prestazione praticamente di tutta la squadra. I voti dai ai giocatori dai principali quotidiani sportivi lo confermano: tantissimi 7, Noslin, Taylor e Gila i migliori, ma è Sarri a mettere tutti d'accordo: Gazzetta, Corriere e Messaggero hanno dato tutti il voto più alto all'allenatore biancoceleste: un 8. Si salva anche Zaccagni, autore del rigore sbagliato, che rimedia una leggera insufficienza solamente dal Messaggero, mentre gli altri gli danno perlomeno il 6. Vediamo insieme com'è stata giudicata la performance dei calciatori al Maradona: dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco quelle dei principali quotidiani sportivi:

CORRIERE DELLO SPORT - Motta 6, Lazzari 6.5 (dal 37' st Hysaj SV), Gila 7.5 (dal 16' st Provstgaard 6), Romagnoli 7.5, Tavares 7, Basic 7 (dal 26' st Dele-Bashiru 6), Cataldi 7 (dal 16' st Patric 6.5), Taylor 7.5, Cancellieri 7, Noslin 7.5, Zaccagni 6 (dal 16' st Dia 6). All. Sarri 8. 

IL MESSAGGERO - Motta 6.5, Lazzari 6.5 (dal 37' st Hysaj SV), Gila 8 (dal 16' st Provstgaard 6), Romagnoli 7.5, Tavares 7.5, Basic 7 (dal 26' st Dele-Bashiru 6), Cataldi 6 (dal 16' st Patric 6), Taylor 7.5, Cancellieri 7, Noslin 7.5, Zaccagni 5.5 (dal 16' st Dia 6). All. Sarri 8. 

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 6, Lazzari 6 (dal 37' st Hysaj SV), Gila 7.5 (dal 16' st Provstgaard 6), Romagnoli 6.5, Tavares 7, Basic 7 (dal 26' st Dele-Bashiru SV), Cataldi 6.5 (dal 16' st Patric 6), Taylor 7.5, Cancellieri 7, Noslin 6.5, Zaccagni 6.5 (dal 16' st Dia 6). All. Sarri 8. 

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.