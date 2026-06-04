ESCLUSIVA - Avellino, il diesse Aiello: "Ottimi rapporti con la Lazio. E Nesta..." - VD

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello ha parlato di Alessandro Nesta come scelta in panchina per la prossima stagione e dei rapporti con la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Nesta? Sono molto contento di averlo scelto. Al di là dello spessore internazionale, ha un'umiltà che non si vede da tutte le parti. Questo si unisce a una grande voglia di fare e alle tante competenze tecnico-tattiche. Siamo molto felici. Lui ha avuto da subito grande entusiasmo, aveva altre chiamate in Serie B ma alla fine ha scelto la nostra idea. Noi vogliamo proiettarci a un calcio più propositivo, portando avanti la nostra idea di gioco e di divertirci. Questo gli è piaciuto tanto, è anche il suo modo di vedere il calcio. E ci siamo fidanzati (sorride, ndr.)".

"In Serie B eravamo al primo anno da neopromossa, abbiamo avuto un andamento di alti e bassi ma senza mai scendere in zona playout. Poi abbiamo dato un po' di continuità sul finale e raggiungere i playoff è stato un bel premio. L'anno prossimo ci auguriamo di ripeterci prima di tutto con la salvezza, e poi con qualcos'altro".

"Con la Lazio abbiamo ottimi rapporti. Abbiamo preso Milani e Crespi, hanno bei giocatori per la nostra piazza. Vediamo se si può creare altro con la società biancoceleste. Milani tornerà alla Lazio; Crespi può essere riscattato dall'Union Brescia sennò rimarrà con noi. Artistico? Si è messo tanto in evidenza, è ambito da tanti club anche di bassa classifica in Serie A. Con il diesse Fabiani e con Bianchi c'è un ottimo rapporto, si sono messi sempre a disposizione con noi. Affari in vista? Vediamo (ride, ndr.)".

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