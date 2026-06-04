NEWS | Berrettini, Wimbledon a rischio? Le parole dopo l'infortunio

04.06.2026 15:30 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
NEWS | Berrettini, Wimbledon a rischio? Le parole dopo l'infortunio

Un altro infortunio, l'ennesimo, ha costretto Matteo Berrettini a fermarsi sul più bello. Il romano è stato costretto a ritirarsi durante il match con Arnaldi valevole per i quarti di finale del Roland Garros, proprio ora che sembrava aver ritrovato fiducia e entusiasmo. Il tennista, in vista del prossimo Slam, ha chiarito le sue condizioni e sulla partecipazione a Wimbledon...> BERRETTINI <