Romagnoli va all'Al-Sadd: il difensore saluta la Lazio dopo 161 presenze
RASSEGNA STAMPA - L’avventura di Romagnoli con la Lazio potrebbe essersi conclusa dopo 161 presenze complessive. Nell’ultima stagione il difensore ha collezionato 37 apparizioni, realizzando un solo gol, quello segnato contro l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia disputata a Bergamo.
Arrivato nell’estate del 2022 a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Milan, Romagnoli aveva indossato anche la fascia da capitano rossonera, condividendo con Gattuso 68 partite. Nonostante questo passato comune, i due potrebbero non ritrovarsi a Formello: mentre il tecnico è pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina biancoceleste, il difensore sembra sempre più vicino alla cessione.
Già a gennaio era stata avviata una trattativa con l’Al-Sadd e, a distanza di sei mesi, l’ipotesi di un trasferimento resta concreta. In questi anni Romagnoli è stato uno dei punti di riferimento della retroguardia laziale, protagonista nelle tre stagioni con Sarri e nell’ultima con Baroni. Nel mezzo ha vissuto anche la breve parentesi con Tudor, scendendo in campo in nove occasioni e adattandosi al ruolo di centrale in una difesa a tre.