Calciomercato Lazio | Napoli forte su Gila: spunta un'ipotesi di scambio
04.06.2026 09:45 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - La difesa della Lazio perde pezzi. Romagnoli ha già le valigie in mano, pronto a partire in direzione Qatar, dove firmerà per l'Al-Sadd. Il suo contratto scade nel 2027, così come quello di Gila, il cui futuro resta ancora tutto da scrivere. I biancocelesti hanno ribadito la volontà di trattenerlo per un altro anno, ma sullo spagnolo c'è il forte interesse del Napoli, alla ricerca di uno spiraglio per intavolare una trattativa.
Il centrale di difesa gradirebbe la destinazione, ma convincere la Lazio sarà complicato. Secondo Il Messaggero, Fabiani e Lotito potrebbero aprire all'addio di Gila solamente davanti a un'offerta da 30 milioni di euro o in caso di scambio alla pari con Alessandro Buongiorno.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.