Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Il Valencia piomba su Motta"
Le sirene del mercato risuonano anche per Edoardo Motta. Secondo quanto riportato dal media spagnolo AS, sul portiere della Lazio ci sarebbe l'interesse del Valencia, alla ricerca di un secondo portiere dopo aver rinnovato il contratto del numero uno Dimitrievski. Il club iberico è alla ricerca di un estremo difensore giovane, in grado di mettere pressione all'attuale titolare, e tra i profili apprezzati ci sarebbe proprio quello dell'ex Reggiana.
Sempre secondo AS, il Valencia sarebbe già a conoscenza delle condizioni per intavolare necessarie a intavolare una trattativa, anche se un'offerta vera e propria non è ancora stata formulata. Nel frattempo, però, il club sin è informato anche su altri portieri, in particolare su Fran González, altro classe 2005 in forza al Real Castilla.