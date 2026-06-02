Calciomercato Lazio | Dall'Albania: "Interesse per Broja del Burnley"
02.06.2026 12:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Altro giorno, altro nome. Dall'Albania rilanciano un profilo per l'attacco della Lazio. È quello di Armando Broja, già in passato accostato ai biancocelesti. Ex Chelsea, ora è al Burnley (dove c'è anche Tchaouna) retrocesso quest'anno in Championship. Come riportato da Markaj News, non ha intenzione di rimanere nel club inglese per giocare in Serie B e per questo cerca una nuova avventura. Da qui arriverebbe l'interesse da Formello: il centravanti potrebbe trasferirsi per 10-12 milioni di euro, anche con un prestito iniziale. Su di lui ci sono diverse altre squadre europee. Prima di acquistarlo, la Lazio dovrebbe vendere almeno uno tra Dia e Noslin. Solo così si potrà fare spazio per un'altra punta.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.