Isaksen, niente contro Sarri: la verità sul mancato ingresso in Lazio - Pisa
RASSEGNA STAMPA - Aveva fatto rumore la scelta di Gustav Isaksen di non scendere in campo nell’ultima gara stagionale, quella tra Lazio e Pisa allo stadio Olimpico. Il danese aveva chiesto a Sarri di non entrare sostenendo di non sentirsi pronto, da lì la scelta del tecnico di lanciare allora Maldini in quella che di fatto è stata una passerella finale di un’esperienza tutt’altro che da ricordare in maglia biancoceleste.
Il mancato ingresso di Isaksen era stato visto da molti come un segnale di malcontento per la gestione dell’alternanza con Cancellieri portata avanti da Sarri nel finale di stagione, una ricostruzione però lontana dalla realtà. Lo stesso tecnico della Lazio, infatti, non aveva avuto reazioni dopo aver ricevuto il no da parte del danese, come se fosse una possibilità già messa in preventivo.
A far chiarezza interviene oggi il Corriere dello Sport: dietro il mancato ingresso di Isaksen i primi accenni della pubalgia, che ha poi costretto l’esterno a lasciare il ritiro della Danimarca. Si tratta del quarto caso stagionale in casa Lazio: un tema da affrontare a Formello, mentre l’ex Midtjylland rifletterà se operarsi come già fatto da Zaccagni, Rovella e Cataldi.