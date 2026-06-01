"Cerca di farti amare": il consiglio di Bisignani a Lotito
01.06.2026 17:00 di Christian Gugliotta
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Ospite ai microfoni di Radio Radio, Luigi Bisignani ha parlato a lungo della situazioni attuale in cui versa la Lazio, all'indomani del comunicato di smentita del club riguardo un'offerta di JP Morgan per acquistare il club.
Al termine del suo intervento, il giornalista si è rivolto direttamente al presidente Lotito, dandogli un consiglio: "Claudio, cerca di farti un pochino amare e non di farti odiare perché in molti siamo pronti a stare vicino alla squadra".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.