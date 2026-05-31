Calafiori, niente Champions. I tifosi della Lazio si scatenano: "Coppa in faccia"

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L'Arsenal ha perso la Champions League in finale contro il PSG, la coppa è stata assegnata ai calci di rigore. Una finale storica per i Gunners, vent'anni dopo l'ultima volta. Tra le mani hanno avuto un'occasione incredibile di poter mettere per la prima volta in bacheca il trofeo, ma il rigore sbagliato da Gabriel ha consegnato ai francesi la Coppa per il secondo anno consecutivo.

Una gioia sfiorata che Calafiori ha vissuto dalla panchina. L'ex Roma, dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi sulla scelta di Gattuso di allenare la Lazio, è finito nel mirino dei sostenitori biancocelesti che si sono rifatti commentando con degli sfottò la pesante sconfitta europea. "Coppa in faccia" è il messaggio che si legge con maggiore frequenza sotto il suo ultimo post.

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