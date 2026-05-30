Calciomercato Lazio | Atalanta, Sarri vuole Rovella: Lotito ha fissato il prezzo
30.05.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Obiettivo regista. È la richiesta principale di Maurizio Sarri, in procinto di iniziare la sua nuova avventura sulla panchina dell'Atalanta. Ha bisogno di un giocatore davanti la difesa, ruolo fondamentale per il suo 4-3-3. E potrebbe trovarlo proprio a Formello: come riportato da L'Eco di Bergamo, nella lista degli obiettivi ci sarebbe Nicolò Rovella.
Per il tecnico funzionerebbe, ma la richiesta della Lazio è considerata troppo alta. Secondo quanto raccontato dallo stesso quotidiano, infatti, Lotito chiederebbe 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Per questo i nerazzurri potrebbero pensare di guardare altrove per sistemare il centrocampo.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.