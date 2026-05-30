Parma, Cuesta verso la conferma: incontro positivo con la società
30.05.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ancora Cuesta. Confronto positivo tra il tecnico e la dirigenza del Parma, che ha deciso di proseguire con lo spagnolo anche la prossima stagione. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, nell'incontro le parti hanno fissato alcune priorità sportive, logistiche e organizzative, fondamentali per iniziare l'annata al meglio. Nei prossimi giorni sarà formalizzato il tutto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.