Parma, Cuesta verso la conferma: incontro positivo con la società

30.05.2026 14:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Parma, Cuesta verso la conferma: incontro positivo con la società
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Ancora Cuesta. Confronto positivo tra il tecnico e la dirigenza del Parma, che ha deciso di proseguire con lo spagnolo anche la prossima stagione. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, nell'incontro le parti hanno fissato alcune priorità sportive, logistiche e organizzative, fondamentali per iniziare l'annata al meglio. Nei prossimi giorni sarà formalizzato il tutto.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.