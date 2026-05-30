UFFICIALE - Slot lascia il Liverpool: pronto il sostituto, Milan beffato

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Ora è ufficiale: Arne Slot non è più l'allenatore del Liverpool. Lo ha rivelato il club inglese tramite un comunicato: "Il Liverpool FC può confermare che Arne Slot lascerà il suo ruolo di allenatore con effetto immediato e che il processo di nomina del suo successore è già in corso".

"È ovvio che questa sia stata una decisione difficile da prendere per noi come club. Il contributo che Arne ha dato al Liverpool FC nel periodo in cui è stato con noi è stato significativo. Il nostro apprezzamento per quello che ha fatto non potrebbe essere maggiore, soprattutto perché è stato sostenuto da un'etica del lavoro, da una diligenza e da un livello di esperienza che hanno ulteriormente dimostrato come sia un leader nel suo campo. Siamo però giunti alla conclusione che è necessario un cambiamento per consentire al club di andare avanti. Arne occuperà sempre un posto speciale nella storia del Liverpool".

Adesso il Liverpool deve trovare un sostituto, ma in pole c'è un solo nome. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il prossimo allenatore dei Reds sarà Andoni Iraola, ex tecnico del Bournemouth. Niente Milan o Crystal Palace: nei prossimi giorni arriverà l'annuncio come prossimo allenatore del Liverpool.