Calciomercato | Lazio, ti ricordi Berti? Si scatena l'asta per il 22enne

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© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Era novembre quando il nome di Tommaso Berti era emerso a Formello. Un giovane trequartista che ha fatto bene a Cesena e ha chiuso la stagione con 4 gol e 8 assist. Il suo profilo sarebbe stato segnalato alla dirigenza biancoceleste direttamente da Sarri, ma alle voci non sono seguite mosse reali. Il calciatore, però, non è stato notato solo dall'ex tecnico della Lazio.

Secondo l'edizione odierna de Il Gazzettino, infatti, sul calciatore c'è forte il Venezia che dopo Basic e Helgason vorrebbe chiudere il terzo acquisto dopo la promozione in A. I lagunari hanno proposto al Cesena un prestito con diritto/obbligo di riscatto. I romagnoli partono da una valutazione di cinque milioni e vorrebbero chiudere l'affare a titolo definitivo. Sul calciatore è probabile che si scateni un'asta visto che la fila delle pretendenti è lunghissima.

Due club di Premier League avrebbero già bussato alla porta del Cesena con una proposta da 4,5 milioni. In Italia, invece, su di lui ci sono, oltre al Venezia, anche Parma, Monza, Cagliari e Frosinone. Insomma per il centrocampista c'è la fila e potrebbe essere uno dei nomi caldi della sessione estiva del calciomercato.