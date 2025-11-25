Lazio | Fabiani guarda in Serie B: il profilo che piace a Sarri
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Oltre a seguire profili dai campionati minori esteri, Lotito e Fabiani studiano anche il mercato italiano. Sarri preferisce costruire qualcosa con giocatori che non ci impieghino molto per ambientarsi.
Non solo: a partire dalla prossima finestra estiva di calciomercato, l'indicatore del costo del lavoro allargato verrà abbassato da 0.8 a 0.7,ma verranno esclusi i costi per i calciatori Under 23 selezionabili per le Nazionali Azzurre. Un motivo in più per guardare ai giovani italiani e puntare su di loro.
Sarri ha indicato un nome dalla Serie B, un classe 2004 che ha esordito anche nella Nazionale U21 siglando un gol in appena de presenze: si tratta di Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 del Cesena.
Berti è un calciatore brevilineo, alto circa 1,71 m. Si muove tra le linee, è tecnico e sa come servire i compagni. Infatti, in questa prima parte di stagione nella serie cadetta con la maglia del Cesena ha collezionato 1 gol e 4 assist in 13 presenze. L'unico potenziale problema? Ha da poco rinnovato il suo contratto con la squadra emiliana fino al 2028, ma un ipotetico salto di categoria alla Lazio potrebbe cambiare ogni discorso.