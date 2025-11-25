Lazio, Guendouzi e quei record personali: i dati contro il Lecce

Guendouzi a tutto gas: contro il Lecce due record personali.

RASSEGNA STAMPA - Un tiro messo all'angolino della porta protetta da Falcone, un altro tiro a giro e il palo colpito da fuori col destro. Poteva realizzare una doppietta. Come riporta il Corriere dello Sport in questo campionato sono diventati 2 i gol di Guendouzi, e non ha mai fatto meglio in una singola stagione.

Non solo, perché fin qui, il francese ha preso parte ad almeno una rete in due gare di fila casalinghe in Serie A per prima volta. Contro il Verona aveva segnato la prima rete stagionale della Lazio, a fine agosto, proprio dopo la seconda giornata, si era detto fiducioso sul bottino personale: "Spero di farne tanti altri, è un obiettivo che mi sono prefissato. Ci proverò, voglio segnare tra i 5 e gli 8 gol, sarebbe fantastico".

La proiezione matematica lo porterebbe a raggiungere quota 6 a fine campionato.