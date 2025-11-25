Lazio, Guendouzi e gli assalti del mercato: un gol che sistema tutto

RASSEGNA STAMPA - Un gol in spaccata che ha magicamente spento le voci di mercato. Contro il Lecce Matteo Guendouzi ha messo la palla proprio dove Falcone non ha potuto fino al raddoppio di Noslin, arrivato nel recupero. In queste settimane il francese non ha brillato, era l'uomo più atteso e discusso tra l’interesse del Sunderland e le pressioni di mercato messe in piazza pubblica dal tecnico Le Bris.

E la Lazio? Sarri se lo coccola, lo ritiene un pezzo incedibile tanto che ha posto il veto sul suo nome anche se continua a desiderare Insigne: potrebbe essere accontentato dalla società, si lavora per integrarlo alla rosa da gennaio. Ad oggi appare complicato immaginare una Lazio ambiziosa con una cessione di un big come Guendouzi. Come riporta il Corriere dello Sport, la mezzala francese ha mostrato le sue vecchie carte di qualità dopo diverse giornate appannate.

Nell’ultimo periodo era stato il meno brillante del terzetto in mediana. Nel frattempo, i segnali dalla Premier restano attivi, con prestazioni del genere però si respingono gli assalti o quantomeno si rialzano le quotazioni di mercato (intorno ai 30 milioni di euro), insieme alle possibilità di tornare tra i convocati della Francia con un Mondiale in vista.

