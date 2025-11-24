Lazio, Romagnoli dispiaciuto per i tifosi: la promessa
Alessio Romagnoli, tra i presenti al Salone d'Onore del Coni per ritirare il Premio Beppe Viola, ha parlato ai microfoni dei cronisti in zona mista. Diversi gli argomenti trattati dal difensore biancoceleste: dalla vittoria di ieri contro il Lecce al futuro, passando anche per i tifosi.
L'atmosfera surreale di ieri all'Olimpico in occasione della sfida contro i salentini ha reso l'idea dello strappo sempre più profondo tra i sostenitori e la società. Sull'argomento, il numero tredici ha detto: "Come viviamo questa situazione? Non è facile giocare in uno stadio così bello come l’Olimpico con poca gente, a me dispiace che i tifosi abbiano questa situazione. Quello che possiamo fare è dare tutto in campo e renderli orgogliosi”.
