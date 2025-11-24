Gravina come Sarri, la decisione sui playoff dell'Italia
Il presidente della Figc Gabriele Gravina, in occasione dell’assemblea del Consiglio Federale, è tornato a parlare della possibilità di spostare una giornata di campionato in vista dei playoff che l’Italia dovrà giocare a marzo: "Spostare la giornata prima dei playoff della nazionale? Noi non cerchiamo alternative né scorciatoie, il rinvio o la sospensione della giornata la ritengo un’opzione non percorribile”.
“Ci stiamo attrezzando autonomamente per uno stage. I nostri selezionabili nel campionato non superano il 25%, il CT li potrà seguire in questi mesi. Ci potrebbe essere uno stage a metà febbraio anche compatibile con gli impegni delle società anche a livello internazionale”.
“Se vai fuori e perdi vuol dire che non meriti di andare al Mondiale. Non importa l’avversario, il risultato è lo stesso. Non possiamo dire di andare fuori”.
Sullo stadio che invece verrà scelto per la gara contro l’Irlanda del Nord: “L’idea è Bergamo, come avevo già preannunciato. Ci sembra un impianto idoneo per affrontare la partita con l’Irlanda”.
