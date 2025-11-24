Serie A, tocca a Baroni e Fabregas: il programma
24.11.2025 09:30 di Simone Locusta
La dodicesima giornata di campionato si avvicina alla conclusione. Il derby di Milano, vinto dagli uomini di Allegri per 0-1 grazie alla rete di Pulisic, ha chiuso il weekend di Serie A, ma rimangono ancora due sfide in programma. Baroni ospiterà Fabregas, mentre Grosso incontrerà Gilardino, un vecchio campione del mondo come lui. Di seguito il programma della giornata:
TORINO - COMO (Ore 20:45)
SASSUOLO - PISA (Ore 20:45)
