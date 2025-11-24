Lazio-Lecce, i quotidiani bocciano Arena: le pagelle

Non solo i gol annullati, il direttore di gara ha avuto difficoltà con la gestione dei cartellini e dei minuti di recupero
24.11.2025 08:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
La Lazio torna a vincere e lo fa per 2-0 contro il Lecce, ma la grande nota stonata del match è stata la direzione arbitrale. Arena, infatti, è incappato in una prestazione negativa, giudicando male entrambi i gol poi annullati (prima Lecce poi Lazio). Se non fosse una situazione delicata, si potrebbe dire che gli errori sono stati quantomeno coerenti: due mezzi contatti puniti, con un altro contatto in APP nel gol non convalidato al Lecce. Sul secondo episodio, addirittura, serve l’intervento della tecnologia per arrivare alla decisione.

Non brillante nemmeno la gestione disciplinare: manca un giallo evidente a Danilo Veiga, in ritardo netto su Zaccagni che aveva già subito due interventi duri. Arena condona diversi cartellini e fatica a mantenere il controllo del match. A completare una serata complicata, i sette minuti di recupero nel secondo tempo: una scelta difficilmente spiegabile alla luce di quanto visto in campo.

Di seguito le pagelle dei quotidiani: 

CORRIERE DELLO SPORT - 5.5
MESSAGGERO - 3
GAZZETTA DELLO SPORT - 4

