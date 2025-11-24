Lazio, adesso riparti da qui! Le pagelle dei quotidiani
La Lazio ha battuto il Lecce grazie alle reti di Guendouzi e Noslin, due eroi inaspettati. Un 2-0 bugiardo, con il risultato che poteva essere ben più ampio in favore della Lazio, ma Falcone era in stato di grazia e i biancocelesti non sono noti per essere particolarmente cinici.
La prestazione c'è stata e ha convinto tutti. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT: Provedel 6,5; Marusic 6,5, Gila 6,5 (Patric 42’ st 6), Romagnoli 7, Pellegrini 6,5 (Lazzari 29' st 6); Guendouzi 7, Cataldi 7 (Vecino 1' st 6), Basic 7; Isaksen 6 (Pedro 37' st 6), Dia 7 (Noslin 42' st 7), Zaccagni 7. All. Sarri 7.
GAZZETTA DELLO SPORT: Provedel 6,5; Marusic 6,5, Gila 6 (Patric 42’ st s.v.), Romagnoli 6, Pellegrini 6 (Lazzari 29' st 6); Guendouzi 7, Cataldi 6 (Vecino 1' st 6), Basic 7; Isaksen 6,5 (Pedro 37' st s.v.), Dia 6 (Noslin 42' st 6,5), Zaccagni 6,5. All. Sarri 7.
IL MESSAGGERO: Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 6,5 (Patric 42’ st s.v.), Romagnoli 6,5, Pellegrini 6 (Lazzari 29' st 6); Guendouzi 7,5, Cataldi 6 (Vecino 1' st 6), Basic 7,5; Isaksen 6,5 (Pedro 37' st s.v.), Dia 6 (Noslin 42' st 7), Zaccagni 6,5. All. Sarri 7.