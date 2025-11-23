Lazio, Pellegrini sfida il Lecce: la promessa fatta a Dazn

Prima della gara contro il Lecce, il terzino della Lazio Luca Pellegrini ha parlato ai microfoni di Dazn.

“Vestire il nome di Jennifer? Sono convinto che sarà un’emozione fortissima, scendiamo in campo in questa campagna, è importantissimo fare sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Non so se riuscirò a spiegarla. Diventare padre? L’attesa è la parte più difficile, i papà sono importanti nella gravidanza e nella vicinanza, ma possiamo far ben poco. È straziante (ride, ndr), ma non vedo l’ora".

"Per noi ripartire bene oggi è fondamentale, anche se non è facile. Promettiamo di dare tutto in campo e di morire per il nostro stemma. Sono sicuro che faremo una partita di questo tipo".