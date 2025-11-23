Lazio| Primato in arrivo per Sarri, ma il Lecce resta un tabù

Sarri è pronto a toccare un primato personale contro il Lecce, che per il tecnico è una vera e propria bestia nera.

RASSEGNA STAMPA - Quella contro il Lecce sarà una gara speciale per Maurizio Sarri. Il Comandante, infatti, toccherà quota 149 panchine con la Lazio, che diventerà, dunque, la squadra con cui ha affrontato più partite in carriera. A Napoli, infatti, si era fermato 148 gare disputate, mentre con l'Empoli, che lo fece sbarcare in Serie A, è arrivato a 132.

Mau, però, sta pensando poco a questo traguardo, concentrandosi su una sfida tutt'altro che banale. I biancocelesti, infatti, stanno vivendo un momento delicato e con una vittoria potrebbero migliorare la propria posizione in classifica, provando a rilanciare le proprie ambizioni europee.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, inoltre, il Lecce rappresenta un vero e proprio tabù per la il club capitolino e ancora di più per il suo tecnico. La Lazio ha perso quattro degli ultimi sette scontri con i salentini e in assoluto è stata sconfitta 10 volte su 36 incroci. A Sarri è andata anche peggio, visto il suo bilancio personaledi 4 sconfitte, 2 pareggi e due vittorie e quello con in biancoceleste di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte.