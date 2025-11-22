Lazio, i convocati di Sarri per il Lecce: out Dele-Bashiru
Alla vigilia della sfida contro il Lecce, valida per la dodicesima giornata di Serie A, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri.
Non c'è Dele-Bashiru: alla fine non è stato reinserito in lista. La società sembra aver ripensato all'ultimo alla decisione iniziale, che era stata riportata anche sul sito ufficiale della Lega Serie A. Il centrocampista nigeriano avrebbe giocato con il nome 'Nada'.
In occasione della giornata contro la violenza di genere, i calciatori biancocelesti scenderanno in campo con il nome di una donna a loro cara sulla maglia. Questa la lista.
Portieri: Athina (Mandas), Paolin (Furlanetto), Ludovica (Provedel);
Difensori: Jennifer (Pellegrini), Ana Isabel (Patric), Chimento (Romagnoli), Amélia (Nuno Tavares), Life (Hysaj), Gitte (Provstgaard), Diletta (Lazzari), Pilar (Gila), Mia (Marusic);
Centrocampisti: Luisina (Vecino), Maëlle (Guendouzi), Belahyani (Belahyane), Eta-Marija (Basic), Elisa (Cataldi);
Attaccanti: Patricia (Pedro), Chiara (Zaccagni), Nancy (Noslin), Mari (Isaksen), Hawa (Dia).