Lazio, la rinascita di Basic: le sue parole nel match program

Nel match program di Lazio - Lecce è presente un'intervista realizzata dalla società al centrocampista biancoceleste Toma Basic. Di seguito le sue parole.

C'è li Lecce dopo la sosta, come ci arriva la Lazio?

"Abbiamo sfruttato la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Stiamo lavorando in maniera specifica sul Lecce, vogliamo rialzarci dopo l'Inter. Sarri ci ha detto più volte che la partita contro i salentini sarà importante, come se fosse una finale di Champions League. Per questo daremo tutto per vincere".

La classifica e ancora corta, con tante squadre in pochi punti.

"Mancano ancora tante partite, presto pero arriverà il momento decisivo che metterà in palio punti cruciali. Le prossime gare diranno molto e dovremo prepararle bene".

Dalla gara contro il Genoa non sei più uscito: dove ti senti più forte rispetto al passato?

"Sicuramente ho molta più esperienza rispetto a quando sono arrivato alla Lazio nel 2021, un aspetto fondamentale per fare sempre di più. E questa la differenza principale".

Stiamo vedendo il miglior Basic?

"Si, anche se c'è sempre modo per crescere e migliorare con il tempo. Ecco perché non voglio dire che quello attuale sia il miglior Toma. Sicuramente il mio momento più bello finora rimane la partita contro la Juventus, vinta proprio grazie al mio gol. Una serata semplicemente speciale".

Dopo il Lecce ci sarà il Milan del tuo connazionale Modric: la Croazia è ancora un tuo obiettivo?

"In questo momento la mia priorità è solo fare bene con la Lazio, per`o so che se continuerò a giocare con continuità potrebbe nascere un'opportunità anche in chiave Mondiale. Ovviamente non dipenderà soltanto da me, io posso solo continuare a lavorare duramente ogni giorno".

Che rapporto hai con tuo fratello gemello Jakov, difensore dello Zorja?

"Siamo molto legati, ci sentiamo sempre e ci seguiamo a vicenda. Sta giocando e si trova bene. Conosco la situazione in Ucraina ma non sono preoccupato. Siamo entrambi felici".

Hai tolto da tempo i social e suoni la chitarra: come passi il tuo tempo libero?

"Amo la musica, mi dà un qualcosa in più a livello personale. Suono la chitarra e soprattutto il pianoforte. Sono autodidatta da quasi un anno, e una passione che nasce grazie a mia madre, musicista professionista, e a tutta la mia famiglia".

Nel 2021, prima di arrivare in Italia, divenne virale un tuo video con una tua vicina di casa in cui dicevi "Forza Lazio". Come nacque?

"Me la ricordo bene (ride, ndr) Era ai tempi del Bordeaux, due giorni prima che firmassi con la Lazio quando gá sapevo che avrei giocato in Italia. Cosi la mia vicina di casa fece questo video per salutarmi, fu tutto abbastanza naturale".