Italia, Oddo si fida di Gattuso: la previsione in vista dei playoff
Sarà l’Irlanda del Nord l’avversaria dell’Italia nella semifinale valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.
Sulla sfida si è espresso anche Massimo Oddo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Lasciamo perdere l’avversario: bisogna dare tutto, cuore, testa, orgoglio. Con due diverse direttrici. La prima: dobbiamo credere in noi stessi, consapevoli della nostra forza. La seconda: affrontare gli impegni con grande umiltà”.
“Se le cose saranno fatte come si deve, l’Italia ha tutto per conquistare il Mondiale. Abbiamo evitato squadre sulla carta ancora più problematiche. Con tutto il rispetto l’Irlanda del Nord è formata da giocatori di divisioni minori. Rino sarà la garanzia: terrà tutti coi piedi per terra, preparando ogni minimo dettaglio. E che sia ascoltato: serve un gruppo di uomini che recepisca il messaggio e comprenda l’importanza dell’obiettivo, per tutto il movimento”.
