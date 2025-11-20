Rui Barros e il retroscena sulla Lazio: la sua rivelazione

Lunga intervista ai microfoni di zerozero.pt per Rui Barros, ex giocatore della Juventus e ora allenatore. Tornando sul suo periodo in Italia ha raccontato di quando è stato vicino a lasciare proprio i bianconeri per firmare con la Lazio.

Lunga intervista ai microfoni di zerozero.pt per Rui Barros, ex giocatore della Juventus e ora allenatore. Tornando sul suo periodo in Italia ha raccontato di quando è stato vicino a lasciare proprio i bianconeri per firmare con la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Zoff era un gentiluomo, una splendida persona e un buon allenatore con una morale incredibile. Fu lui a prendermi dal Porto e a volermi portare alla Lazio. Mi disse: 'Rui, vuoi venire alla Lazio?'. Non ci andai solo perché la Juventus non voleva lasciarmi trasferire in altri club italiani".

"Avevo altre quattro offerte oltre alla Lazio, da Celtic, Roma, Everton e Benfica. Sì, anche il Benfica di Eriksson, mi ha persino chiamato. Ma io volevo restare qualche altro anno all'estero e ho firmato per il Monaco".