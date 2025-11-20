WOMEN | Italia, quattro biancocelesti convocate: l'elenco - FOTO
Il prossimo sarà l'ultimo weekend di Serie A Femminile, poi ci sarà di nuovo la sosta. L'Italia volerà negli Stati Uniti per una mini tournée in cui affronterà in amichevole la selezione di casa: il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale. Si concluderà così il 2025 per le azzurre.
Per l'occasione, il ct Soncin ha diramato la lista delle convocate, 28 le giocatrici scelte e di queste, cinque sono della Lazio Women. Si tratta di Francesca Durante, Elisabetta Oliviero, Federica D'Auria, Eleonora Goldoni e Martina Piemonte.
