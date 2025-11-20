Italia-Irlanda del Nord, il ct O'Neill commenta il sorteggio
Il ct dell'Irlanda del Nord, O'Neill, ha espresso le sue sensazioni in vista del playoff che la sua Nazionale giocherà contro l'Italia
20.11.2025 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sarà l’Irlanda del Nord l’avversaria dell’Italia ai playoff per la qualificazione al Mondiale del 2026.
Un sorteggio, quello degli azzurri, che il ct dell’Irlanda del Nord, O’Neill, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: "Italia? Qualunque squadra sarebbe stata complicata ma sarà bellissimo giocare contro una delle migliori Nazionali di sempre. Sarà difficile ma l'essere sfavoriti possiamo sfruttarlo come un vantaggio".
"Al Mondiale va soltanto una in modo diretto e in quel gruppo si è qualificata la Norvegia, ma questo non toglie nulla alla forza dell'Italia".
