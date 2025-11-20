La Lazio guarda (ancora) in casa Bayern: ecco chi è Fernandez
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è a caccia di talenti per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri e ringiovanire una rosa che è tra le più vecchie d'Europa. La società non può spendere cifre esose e dovrà anticipare i talenti del domani.
La Lazio ci ha già provato nel recente passato con vari profili, alcuni si sono rivelati validi e altri meno. Uno di questi è Arijon Ibrahimovic, scommessa voluta da Fabiani lo scorso gennaio ma che non si è rivelata utile alla causa biancoceleste.
Dopo aver rispedito in Germania l'ex Frosinone, la Lazio potrebbe tornare a bussare alle porte del Bayern Monaco per un giovane talento. Rovella sarà fuori ancora per un bel po' e il talento a centrocampo scarseggia.
Secondo Il Messaggero, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Javier Fernandez, centrocampista classe 2006 del Bayern Monaco con varie presenze nelle giovanili della nazionale spagnola.