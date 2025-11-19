Atalanta, Palladino si presenta: le parole su Juric e Gasperini
Giornata importante in casa Atalanta che, in conferenza stampa, ha presentato ufficialmente il nuovo tecnico Raffaele Palladino che sostituirà l’esonerato Ivan Juric.
Queste le parole dell’allenatore della Dea: “Sono molto felice di essere qui all'Atalanta. Orgoglioso di essere in una grande società e mi sento di dire che io, insieme al mio staff faremo di tutto per portarla in alto. Ho avuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta: ci ho messo poco a dire di sì, anche perché abbiamo gli stessi obiettivi”.
Sull’Europa: “Il nostro obiettivo è quello. La rosa è forte, la società ha fatto grandi acquisti e credo che questa squadra debba fare di più”.
Infine Palladino ha parlato sia di Juric che di Gasperini: “In primis ci tengo a salutare Ivan Juric con cui avevo un grande rapporto già ai tempi quando eravamo calciatori. Ho visto che è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista fisico, poi è vero che anche io ho le mie idee. Gasperini? Non ho avuto l'opportunità di sentire il mister. Ora serve guardare avanti perché c'è tanto lavoro da fare: Gian Piero ha fatto qualcosa di straordinario insieme alla società”.
