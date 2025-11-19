Atalanta, Palladino si presenta: le parole su Juric e Gasperini

Il nuovo tecnico dell'Atalanta si è presentato in conferenza stampa. Palladino prende il posto dell'esonerato Ivan Juric

Giornata importante in casa Atalanta che, in conferenza stampa, ha presentato ufficialmente il nuovo tecnico Raffaele Palladino che sostituirà l’esonerato Ivan Juric.

Queste le parole dell’allenatore della Dea: “Sono molto felice di essere qui all'Atalanta. Orgoglioso di essere in una grande società e mi sento di dire che io, insieme al mio staff faremo di tutto per portarla in alto. Ho avuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta: ci ho messo poco a dire di sì, anche perché abbiamo gli stessi obiettivi”.

Sull’Europa: “Il nostro obiettivo è quello. La rosa è forte, la società ha fatto grandi acquisti e credo che questa squadra debba fare di più”.

Infine Palladino ha parlato sia di Juric che di Gasperini: “In primis ci tengo a salutare Ivan Juric con cui avevo un grande rapporto già ai tempi quando eravamo calciatori. Ho visto che è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista fisico, poi è vero che anche io ho le mie idee. Gasperini? Non ho avuto l'opportunità di sentire il mister. Ora serve guardare avanti perché c'è tanto lavoro da fare: Gian Piero ha fatto qualcosa di straordinario insieme alla società”.

