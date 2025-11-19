ESCLUSIVA | Lazio, Iannuzzi, i gol su punizione ed Eriksson - VIDEO
Alessandro Iannuzzi è rimasto impresso nella Lazio grazie ai suoi gol dai calci di punizione che sono stati un suo marchio di fabbrica. L'ex giocatore biancoceleste nel 1994-1995 ha regalato, dagli sviluppi di un calcio di punizione col Perugia, il gol scudetto della Lazio Primavera e nella stagione successiva al suo esordio in Serie A, contro il Torino ha segnato, sempre da palla inattiva un missile imprendibile per l'estremo difensore.
Attualmente in forza al Guidonia Montecelio 1937 Fc come vice allenatore di Tommaso Rocchi della Primavera 4, Iannuzzi si racconta ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it in esclusiva svelando aneddoti, retroscena sulla sua carriera e sullo speciale legame con alcune bandiere biancocelesti e Sven-Göran Eriksson. CLICCA QUI PER IL VIDEO oppure scorri l'articolo.