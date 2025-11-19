Lazio, Giannini fiducioso sul Lecce: la sua previsione
Giuseppe Giannini ha parlato in vista di Lazio - Lecce, dicendo la sua sulle possibilità dei salentini di
19.11.2025 17:30 di Christian Gugliotta
Giuseppe Giannini, bandiera della Roma con anche un passato nel Lecce, è stato intervistato dal Nuovo Quotidiano di Puglia in vista della gara che vedrà i salentini contrapposti alla Lazio.
L'ex attaccante si è soffermato sulla squadra guidata da Eusebio Di Francesco, dicendo la sua sulle possibilità di strappare un risultato positivo dalla sfida che andrà in scena all'Olimpico.
"La squadra salentina ha i mezzi per conquistare la permanenza prima dello sprint finale. Con la Lazio sarà difficile ma non impossibile”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.