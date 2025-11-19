Lazio, presentata la nuova aquila: la foto all'Olimpico

La nuova aquila, di cui si potrà scegliere il nome attraverso un sondaggio che verrà lanciato sui social, sta prendendo confidenza con lo stadio Olimpico

Sono ore importanti per quella che è ormai la nuova mascotte ufficiale della Lazio. La nuova aquila è stata annunciata e presentata nelle scorse ore e nelle prossime si potrà iniziare a votare per scegliere il nome: i tifosi saranno chiamati a scegliere tra Vittoria, Flaminia e Olimpia.

Nel frattempo, il volatile sta iniziando a prendere confidenza con quello che sarà l'ambiente dove volerà. La società ha infatti postato sulle stories di Instagram una foto in cui si dà il benvenuto alla nuova aquila che si trova già all'Olimpico.

Di seguito la foto: