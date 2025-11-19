Ex Lazio | Bologna, Immobile rientra. Chance anche per Casale

Tra gravi infortuni e poco spazio, i due ex Lazio hanno vissuto delle difficoltà da inizio stagione ma ora sono pronti a tornare

Ciro Immobile sta per tornare. L'ex capitano e capocannoniere biancoceleste, alla corte di Vincenzo Italiano dall'estate, si era infortunato seriamente all'esordio con il Bologna contro la Roma all'Olimpico, ma adesso l'attesa è finita. Come spiega il Corriere dello Sport, in questi giorni verrà valutato, ma le sensazioni su una sua possibile convocazione e impiego dalla panchina sono positive.

Un altro ex Lazio che è pronto a prendersi il posto nel Bologna è Nicolò Casale, che come il suo compagno di squadra si era dovuto fermare contro la Roma. Il suo ritorno in campo è già avvenuto, ma nella prossima sfida contro l'Udinese tornerà titolare per la prima volta da agosto.

Salvo nuove ricadute, è molto probabile dunque che entrambi i calciatori saranno presenti nella sfida contro la Lazio all'Olimpico il 7 dicembre.