Lazio, Lotito sta trascurando il club: il pensiero di Mattei

Ospite ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha speso delle parole sul patron biancoceleste Claudio Lotito, sottolineando come, a suo dire, il presidente stia dedicando poco tempo e impegno alla Lazio, preferendo concentrarsi sulla politica. Queste le sue considerazioni:

“Scontro Lotito-Gasparri? Il gruppo di Forza Italia può segnalare 39 emandamenti, Lotito da solo ne ha presentati 268: sono troppi, bisogna fare una selezione. In Commissione di bilancio poi si vota per approvare o meno un emendamento: se ne rappresenti 268 da solo crei un cortocircuito nel partito. Di fronte a tutte queste cose, secondo voi il presidente quando può dedicarsi o impegnarsi per la Lazio? Sta pensando ad altro".

"Gli imprenditori hanno i loro interessi, ma non vanno tutti i giorni in banca. La Lazio per il presidente è il suo conto in banca. I tifosi biancocelesti sanno che hanno 15 punti in classifica, sono a meno 1 dal Sassuolo e a più 1 dal Torino e dalla Cremonese. Il presidente Lotito sa che la Lazio sta a metà classifica non sa dí più".

"Quasi dopo un anno tornerà a volare l’aquila. È stata tamponata la situazione per Lazio-Lecce, visto che la curva che non entrerà. Il falconiere è di Formello dopo un anno, improvvisamente, c’è lo sciopero del tifo e lui porta l’aquila”.