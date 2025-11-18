Lotito vende la Lazio? L’indiscrezione di Cruciani

Cruciani ha rivelato lo scoop a Numer1, spiegando che per la prima volta Lotito si è informato sulle procedure per vendere una società

Le voci su una possibile cessione della Lazio si fanno sempre più insistenti, anche se dalla società non arrivano conferme ma solo smentite. Delle novità, però, arrivano da Giuseppe Cruciani, ideatore e conduttore del programma radiofonico La Zanzara.

Intervenuto a Numer1, Cruciani ha rivelato delle indiscrezioni che hanno stupito anche Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, ospiti in studio. Queste le parole andate in onda, riportate da Lafontesportiva.it:

"Fonti ben informate mi hanno detto che per la prima volta Claudio Lotito ha pensato di vendere il club. Lotito si è informato con una persona che si chiama Lotti che è consulente dell’Empoli ed ex sottosegretario della presidenza del Consiglio, circa le procedure per vendere una società. Ho avute conferme a livelli importanti, questo è quello che mi hanno detto (…). Per la prima volta, ha fatto un passo importante per vendere la società”.

