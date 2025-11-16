Lazio, Rovella conferma l'operazione e spiega le sue condizioni

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Nicolò Rovella ha confermato che si sottoporrà all'operazione per risolvere la pubalgia spiegando al contempo le sue condizioni.

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Nicolò Rovella ha confermato che si sottoporrà all'operazione per risolvere la pubalgia spiegando al contempo le sue condizioni. Di seguito le sue parole.

"Purtroppo ora sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è che dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e lá mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero".

"Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore é tornato e, a questo punto, diventa necessaria l'operazione. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma sto facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto. Sempre FORZA LAZIO".