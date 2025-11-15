Danimarca, Isaksen in gol: decisivo nel pari con la Bielorussia
La Danimarca non va oltre il pari contro la Bielorussia, nel match valido per il quinto turno del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026. A prendersi la scena è Gustav Isaksen che, rimasto in campo per l'intera gara, ha realizzato il gol del definitivo 2-2 nei minuti finali.
Dopo essere andata avanti nel primo tempo grazie al gol di Damsgaard, la selezione biancorossa ha subito la rimonta avversaria, rischiando la clamorosa sconfitta. Al 79', però, il quarto gol in nazionale dell'esterno della Lazio è valso il pareggio, permettendo alla sua nazionale di restare in vetta al girone a un match dalla chiusura delle qualificazioni.
Nell'ultima sfida del gruppo, in programma martedì 18 novembre, la Danimarca affronterà la Scozia, seconda in classifica a una sola lunghezza di distanza, con in palio l'accesso diretto alla Coppa del Mondo che si terrà la prossima estate.